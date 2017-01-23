Varto ilçesine bağlı Kalecik köyünün 8 hane ve 65 nüfuslu Muştak mezrası, yol olmadığı için ulaşımlarını güçlükle sağlıyor. Köyden mezraya kadar 1,5 kilometrelik yolu kızakla kat eden köylüler, yaptıkları müracaatlara rağmen halen bir sonuç alamadıklarını söylediler. İlçe merkezinden aldıkları yiyecekleri, köy minibüsüyle mezraya yakın bir bölgeye getiren köylüler, buradan mezradaki yakınlarına haber verdikten sonra at ve eşeklere bağlı getirilen kızaklarla mezraya taşıdılar. 1,5 kilometrelik yolu kızaklarla kat eden köylülerden Ziya Özçelik isimli vatandaş, ulaşımlarını kızakla yaptıklarını söyledi. Yazın ve kışın aynı sıkıntıyı çektiklerini ifade eden Ziya Özçelik, "Devlet mezramıza yol yapsın ve biz de yaşamımızı rahat idame ettirelim" dedi.

26 yıl önce Kalecik köyünden mezraya ilk taşınanlardan olan Şemsettin Özçelik ise, 26 yıl boyunca öğrencilerini, hastalarını, eşyalarını kızakla taşıdıklarını belirterek, "Devlet, Türkiye'nin tüm vilayet ve ilçelerine havalimanları, yollar gibi hizmetleri yapmış. Biz de vatandaş olarak devletin bu hizmetinden yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Anayolla mezranın arasında 1,5 kilometrelik bir mesafe olduğunu söyleyen Burhan Özçelik de, yetkililerin daha önce gelip kepçeyle ufak bir çalışma yaptıklarını belirtti. Yol yapılması için yetkililere defalarca gittiklerini dile getiren Burhan Özçelik, şöyle konuştu:

"Yetkililere yolumuzun olmadığını söylediğimizde yolun yapılması gereken arsa sahiplerinin bir araya gelmesini söylediler. Arsa, amcalarımın ve tapu da onların babalarının adına kayıtlı. Durum böyle olunca da varis sayısı biraz fazla. Yurt dışında olan, Muş’un dışında olan varisler var. Bunlardan imza toplamamız imkan dahilinde değil. Biz de yetkililerden bu konunun çözülmesini istiyoruz. İnsanların hızlı trenlerle seyahat ettiği dönemde yaşlılarımızı, çocuklarımızı, öğrencilerimizi kızaklarla taşıyoruz." İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, konunun takipçisi olacağını ve köylülerin yol talebini değerlendireceklerini söyledi.