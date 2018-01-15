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iha.com.tr »
Gündem »
Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul güzergahını açıkladı
15 Ocak 2018 09:54
Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul güzergahını açıkladı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kanal İstanbul Projesinin güzergahı Küçükcekmece, Sazlıdere ve Durusu hattı üzerinde olacak. Kanal yaklaşık 45 kilometredir" dedi.
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15 Ocak 2018 09:54
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