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Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul güzergahını açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kanal İstanbul Projesinin güzergahı Küçükcekmece, Sazlıdere ve Durusu hattı üzerinde olacak. Kanal yaklaşık 45 kilometredir" dedi.

Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul güzergahını açıkladı

15 Ocak 2018 09:54

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