Diğer
Kategoriler

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan "Bolu-Eskişehir hızlı tren" açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Arslandan &quot;Bolu-Eskişehir hızlı tren&quot; açıklaması

20 Şubat 2017 18:05

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Ahmet Arslan’ın “Sarıcakaya Yolu ile Eskişehir’in Bolu’ya bölünmüş yol ile bağlanacağına” ilişkin açıklamasının bazı basın yayın kuruluşlarınca “Bolu’nun hızlı tren hattı ile bağlanacağı” şeklinde yorumlandığını belirterek, söz konusu habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Arslan’ın 19 Şubat 2017 tarihinde Eskişehir Valiliğinde yaptığı açıklamada Eskişehir’e yönelik ulaştırma yatırımlarını anlattığı, söz konusu açıklamada Bakan Arslan’ın Eskişehir’in hızlı tren hattı ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya bağlanmasıyla ilgili çalışmanın yapıldığını bildirdiği ifade edildi.

Çalışma yok

Açılamada, “Bakan Arslan, daha sonra Sarıcakaya Yolu ile ilgili çalışmaları anlatarak, ‘Onun da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Yaklaşık 55 milyon liralık bir proje. Sarıcakaya Yolu, Göynük üzerinden Bolu’ya bağlanacak. Göynük gibi bir turizm merkezinin Eskişehir gibi önemli bir merkeze, oradan da Bolu’ya bağlanması çok önemli. Bu projeyle de bu koridoru birbirine bağlayacağız’ açıklamasını yapmıştır. Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır” denildi. 

Benan Özben

Etiketler: ahmet arslan, Bolu eskişehir hızlı tren hattı, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!