Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü mesajı yayımladı. Arslan, “Sivil havacılığımızın her geçen gün daha da gelişip, güçlendiğini görmenin gururu içinde bir yılı daha geride bırakırken, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü vesilesi ile bu başarıya katkı sağlayan tüm sivil havacılık çalışanlarımızı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nün bu yıl Türkiye için büyük anlam içerdiğini kaydeden Arslan, “Türkiye, kurucu üyesi olduğu ICAO’nun karar organı olan Konsey Üyeliği’ne yıllar sonra adaylığını açıklamış ve büyük bir oy çoğunluğu ile seçilerek çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Konsey üyeliği seçimlerine Avrupa grubu adaylarından biri olarak giren ve 172 üyenin 156’sının oyunu alarak seçilen Türkiye, üç yıl boyunca üsteleneceği bu görev kapsamında küresel ölçekte sivil havacılık standartlarını ve regülasyonlarını belirleyen ve onaylayan aktörlerden biri olacaktır. Ülkemizin bu önemli göreve seçilmesi, Türkiye’nin sivil havacılıkta son 13 yılda yaptıklarının dünya tarafından tescil edildiğinin bir göstergesidir. Bu başarının elde edilmesinde büyük emek sarf eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün değerli çalışanları başta olmak üzere, adaylık sürecinde yardım ve desteğini esirgemeyerek ülkemizin seçilmesi konusunda gayret gösteren sektör kuruluşlarımızın tümüne bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. ICAO’nun 2015-2018 yılları için belirlediği ‘Hiçbir Ülkenin Geride Kalmaması için Birlikte Çalışıyoruz’ başlıklı teması kapsamında ülkemiz, gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde sivil havacılık faaliyetlerinin uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği içinde sürdürülmesi konusunda eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemiz, 13 yıl içinde sivil havacılıkta kaydettiği ilerleme ile ICAO üyesi ülkeler içinde 30. sıradan 11. sıraya yükselerek dünya havacılığı içinde önemli bir yer edinmiştir” diye konuştu.

Türkiye’nin sadece yolcu ve uçak trafiğindeki büyüme rakamları ile değil aynı zamanda ICAO standartlarının hayata geçirilmesi konusunda yürüttüğü faaliyetler kapsamında da küresel havacılık sisteminin gelişmesine en önemli katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti:

“ICAO ile yapılan eğitim işbirliği mutabakatı ile bölgemizdeki ülkelerle sivil havacılık deneyimlerinin paylaşılması, değişim ve eğitim programları ile bölgesel havacılığımızın gelişimine katkı sağlanması konusunda aktif rol üstelenen ülkemiz, hiçbir ülkenin geride kalmaması için işbirliği içinde çalışılması konusundaki ICAO hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere eğitim vermektedir. ICAO Konsey üyeliğimizin sivil havacılığımızı daha ileri noktalara taşımasına vesile olması ve 2017 yılının havacılığımız adına yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olması dileğiyle, sivil havacılık camiasının 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü bir kez daha kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

İlker Turak