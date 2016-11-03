Bakan Arslan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün yasama ve yürütmenin farklı olması gerektiğine ilişkin sözlerine cevap verdi. Arslan, hükümetle AK Parti grubunu yürütmeyi yasama ile ayırmanın engel olmadığını belirterek, "'AK Parti yüzünden on dört yıllık kayıp var, bundan sonra da on yıllık kayıp olmasın' dendi, ben bu kaybın ne olduğunu söyleyeyim: 36 tane havalimanı vardı, sadece 26 tanesi çalışıyordu, AK Parti sayesinde ve AK Parti hükümetleri sayesinde 55 tanesi çalışıyor.35 milyon yolcu taşınıyorken 185 milyon yolcu taşınıyor, bu kayıp mıdır? Vergi gelirlerinin yüzde 80'ine yakını faize giderken yüzde 15'lere düşmüştür. Bu kayıp mıdır? Hızlı tren hayal ediyorken, bugün AK Parti hükümetleri sayesinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı trenine sahip ülkeyiz. Bu kayıp mıdır?Marmaray Projesi bitmiştir; 50 milyondan, 150 milyondan fazla yolcu taşınmıştır.

Bu kayıp mıdır? Avrasya Tüneli bitmek üzeredir. Bu kayıp mıdır? Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor. Bu kayıp mıdır? 3 bin dolar gelirden 9 bin 500 dolar gelire gelmişiz. Bu kayıp mıdır? Bunları kayıp sayıyorsanız evet, ancak vatandaş bunları kayıp saymadığı için desteğini sonuna kadar devam ettiriyor" dedi.

Ahmet Umur Öztürk