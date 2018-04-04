Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanından E-devlet açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Turkcell tarafından 'İnsan için teknoloji' ve 'Türkiye yapar' ana temasıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Arslan, günümüzde internetin sadece bağlantı kurulan bir ağ olmaktan çıktığını ve dokunmadığı alanın kalmadığını vurgulayarak, "Yaşadığımız bu asırda teknoloji bizi hiç olmadığı kadar hızlı dönüştürmeye başladı. Bilişim teknolojilerinin üretime uyarlandığı yeni ekonomi modeli, bilgi toplumu ve yeni teknolojiler dikkate alındığında, bilişim teknolojilerinin dokunmadığı alan neredeyse kalmadı. Bu bağlamda, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, sanallaştırma, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, uzaktan sağlık gibi yüksek teknolojik gelişmeler günümüzü şekillendirmektedir. Hatta şu günlerde Endüstri 4.0’ı tartışırken yakın gelecekte 'İnsan 2.0’ı tartışmaya başlayacağımızı da varsayabiliriz.

Keza insanlığın; gen mühendisliği, beyin dalgalarıyla cihazların kontrolü, 3D yazıcılarla organ üretimi, yapay zeka çalışmaları ve iklim değişikliği ile ikinci bir versiyona geçişi şimdiden öngörülmekte. Tüm bu teknolojik gelişmelerin toplumların faydasına olması için de sektörün planlanmasını kamu-özel-sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde kurgulanması gerekiyor. Çünkü günümüzde internet sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktı. Nesnelerin interneti; Endüstri 4.0, akıllı evler, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, akıllı sağlık, akıllı ulaşım sistemleri gibi birçok hizmet talep edilmeye başlandı. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı" diye konuştu.

"Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir"

Yapay zekayla ilgili ortaya konulan gelecek öngörüsünden bahseden Bakan Ahmet Arslan, 2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin, 2136 yılına kadar ise insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zeka tarafından yapılabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü Fizikçi Stephen Hawking’in yapay zeka ile ilgili söylediği sözlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Bakan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking’in yapay zekayla ilgili geleceğe ilişkin şu öngörüsünü de dikkate almalıyız: 'Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir.' Bu çerçevede yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini kurgularken yazılım, nesne, şebeke gibi unsurların güvenliğine daha fazla odaklanmalıyız. İşte tam bu noktada siber güvenliğin önemi ve geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlık olarak hassasiyetle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu yıl içinde kamuda siber güvenlik alanında detaylı ve geniş kapsamlı tedbir, kontrol ve denetim mekanizmalarını oluşturmuş olacağız."

"Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz"

Yüksek kalitede haberleşme altyapısını ve sektörü geliştirmek için 15 yıldır çalıştıklarını söyleyen Ahmet Arslan, "Bunun sonucunda 15 yılda sıfırdan, dünyanın en iyi haberleşme altyapılarından birine sahip olan bir Türkiye’ye ulaştık. Fiber uzunluğumuz 325 bin km’yi aştı. Geniş bant abone sayımız 68 milyonu aşmış durumda ki bunun 56 buçuk milyonu mobil genişbant abonesidir. Sabitte 2.2 milyonu aşan fiber abonesine sahibiz. Bilişim sektörü büyüklüğümüz ise 94 milyar TL’dir. E-devlet ve siber güvenliğe ilişkin mevzuat ve stratejiler ortaya koyduk. Akıllı ulaşım sistemleri stratejimizi ise yakın zamanda devre alacağız. E-devlette kullanıcı sayımız 37 milyona, kurum sayımız 428’e ve hizmet sayımız 3 bin 61’e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2016 yılı itibariyle e-devlete yaptığımız yatırım 203 milyon TL ancak buna karşılık elde ettiğimiz 2016 yılı tasarruf rakamı 1.9 milyar dolardır" açıklamasında bulundu.

"4 bin yerleşim yerine sabit ve mobil genişbant hizmetini götürdük"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümet olarak yatırımları sadece kentsel alanlara değil kırsal alanlara da götürmek için önemli projeler gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Bakan Arslan, kırsal alanlarda yapılan altyapı çalışmalarına ve gelecek hedeflerine değinerek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar evrensel hizmet kapsamında Bakanlık olarak, yaklaşık 4 bin yerleşim yerine sabit ve mobil genişbant hizmetini götürdük. Nitekim 2020 yılına kadar da 3 bin yerleşim yerine daha bu hizmetle tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu altyapıyı kurarken; Ar-Ge ve yerli ürün faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan, evrensel hizmet sahalarında yerli olarak geliştirilen ULAK baz istasyonu ve küresel tedarikçilerin ürettiği baz istasyonlarını birlikte kullanımını sağlarken, Diğer taraftan evrensel sahalarında yazılım tabanlı yeni nesil sanallaştırma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da olanak sağlıyoruz.

Bu doğrultuda, binin üzerindeki yerli ürünümüz ULAK baz istasyonunu kullanmak üzere fabrika kabul işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, işletmecilerin kendilerinin kurduğu ticari sahalar için de 625 adet ULAK baz istasyonu siparişi verilmiş ve bunların bu sene içinde teslimi gerçekleştirilecek. Diğer taraftan,uluslararası ONF organizasyonuyla bu yıl düzenlenen Dünya Mobil Kongresinde imzaladığımız 'Mutabakat Bildirisi' ile ortak çalışmalar başlattık. Bu mutabakat ile evrensel hizmet kapsamında kurmuş olduğumuz mobil haberleşme altyapılarında sanallaştırma, şebeke dilimleme gibi henüz dünyada geliştirme aşamasında olan teknolojileri test ederek geliştireceğiz. Dünyada bu teknolojinin ilk saha testlerini yapan ülkelerden biri olacağız. Bu manada, sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ve ona yön veren bir ülke konumuna ulaşma hedefimize bu çalışmalarla önemli katkı sağlamış olacağız".

Rıfat Fırat - Adem Gürer

