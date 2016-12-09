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Uli Forte: Sabırsızlıktan dolayı maçı kaybettik

Zürih Teknik Direktörü Uli Forte, “Sabrımızı çok erken kaybettik. İkinci devrede biraz daha sabırlı oynayıp topa sahip olmayı arzulardım. Bu sabırsızlıktan dolayı maçı kaybettik” dedi.


09 Aralık 2016 00:26

UEFA Avrupa Ligi L grubu son maçında Osmanlıspor ile karşılaşan İsviçre’nin Zürih takımı maçı 2-0 kaybetti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Zürih Teknik Direktörü Forte, maçın ilk devresi çok iyi oynadıklarını ve Osmanlıspor’a sadece uzaktan birkaç şut şansı verdiklerini söyledi. Zemin şartlarının zor olduğunu belirten Forte, bundan dolayı iki takımın zorlandığını kaydetti.

Maçın ikinci devresi gol bulmak için defansı açtıklarını ifade eden Forte, “Sabrımızı çok erken kaybettik. İkinci devre biraz daha sabırlı oynayıp topa sahip olmayı arzulardım. Bu sabırsızlıktan dolayı maçı kaybettik. 1-0’dan sonra biz daha çok atağa yönelik oynamak zorundaydık. Maalesef ikinci devrede kale önünde istediğimiz performansı gösteremedik ve ikinci golü yedik. En büyük sürprizi yapamadık ama oynadığımız maçtan çok memnunum. Oynadığımız her Avrupa ligi maçında rakiple eşit performans sergiledik. Ligdeki hedeflerimiz için çok iyi tecrübe olacak. Bizim asıl hedefimiz ikinci ligden birinci lige çıkmak” diye konuştu.

Takımına devre arası ilk devre oynadıkları gibi devam etmelerini, sabırsız olmamalarını tembihlediğini dile getiren Forte, “Ama bunu başaramadılar. Osmanlıspor biraz daha rahat oynuyordu” dedi.  

Abdullah Sarıca


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