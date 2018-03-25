Diğer
Kategoriler

Ülke genelinde dev operasyon

Türkiye genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 kişiyle birlikte toplam bin 586 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde dev operasyon

25 Mart 2018 15:16

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 bin 622 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 7 bin 764 personel görev aldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, adam öldürme suçundan 31, hırsızlık suçundan 226, yaralama suçundan 159, cinsel suçlardan 163, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 49, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 6 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 586 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli mercilere sevk işlemi gerçekleşti.

Operasyonda ayrıca;

2 adet ruhsatsız tabanca; 4 adet av tüfeği, 324 adet mermi, 59 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kesici alet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.  

Seyid Fatih Poyraz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç