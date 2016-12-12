Edinilen bilgiye göre, aralarında Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Manisa, Mardin, Adana, İzmir ve Mersin gibi illerin bulunduğu çok sayıda kentte eş zamanlı PKK operasyonları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlar kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye meclis üyesi ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şafak vakti yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlar arasında Viranşehir Belediyesi Eş Başkanı Filiz Y., DBP'li Viranşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet E., Belediye İmamı İbrahim A. ile DBP ilçe yöneticilerinden Ayşe V.'nin de olduğu ileri sürüldü.

Enver Zencirci