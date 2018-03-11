Ülke genelinde hava nasıl olacak? 11 Mart Pazar yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18