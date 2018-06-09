Ülke genelinde yağış beklenmiyor |9 Haziran yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33