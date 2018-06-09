Ülke genelinde yağış beklenmiyor |9 Haziran yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33