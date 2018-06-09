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Ülke genelinde yağış beklenmiyor |9 Haziran yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor |9 Haziran yurtta hava durumu

09 Haziran 2018 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33  

 

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Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

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