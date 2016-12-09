Trabzon’da farklı okullarda eğitim gören ve sayıları 200’ü bulan yabancı uyruklu ilk ve ortaokul öğrencileri, kısa sürede Türkçe’yi öğrenerek çevrelerine uyum sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkçe'yi hiç zorlanmadan konuşan Afgan, Suriye ve Irak uyruklu öğrenciler, Trabzon’da yaşamaktan son derece mutlu olduklarını söylüyor.

Çoğunluğu Ortahisar Cumhuriyet Ortaokulu olmak üzere 24 Şubat Ortaokulu ve Kaledibi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler derslerini Türkçe olarak görüyor. Ortahisar Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören 13 yaşındaki Iraklı Şems Alsifayyh, Trabzon’a iki yıl önce geldiğini belirterek “Ülkemizde savaş var. Bizi evlerimizden çıkarttılar biz de buraya geldik. İki yıldır buradayım. İlk geldiğimde Türkçe’yi zor konuşuyordum arkadaşlarımla İngilizce konuşuyordum. Daha sonra Türkçe konuşmaya başladım. Ailem burada. Büyünce doktor olmak istiyorum. İleriki zamanlarda ülkemize maalesef gidemeyiz, gitsek bile babam zarar görür. Orada durum çok kötü, savaş var” dedi.

İnsanlara yardım için doktor olmak istiyor

Afgan uyruklu 13 yaşındaki Sonya Mirzay da hedefinin doktor olmak olduğunu ifade ederek “Afganistan’dan bir yıl önce geldim. Ülkemizde savaş var, bu yüzden biraya geldik. Burada mutluyum arkadaşlarım var. Doktor olmak istiyorum. Çünkü doktor hastalara şifa veriyor, insanlara yardım ediyor, Annem, babam ailem burada. Ailem de burayı sevdi” diye konuştu.

Türkçe’yi kısa sürede öğrendiler

Ortahisar Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Hüseyin Keleş de savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Trabzon’a yerleşen öğrencilere ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin kısa sürede Türkçe'yi öğrendiklerini kaydeden Keleş, “Okulumuzda yaklaşık 60 Afgan, Suriye ve Iraklı öğrencimiz var. Bunların çoğunluğunu Afganlı öğrenciler oluşturuyor. Ülkemize göçmen olarak gelmek zorunda kalan çocukların çoğu ilköğretim çağında. Bunlara öncelikle Türkçe kurslar vererek sınıflarımızda normal öğrenciler gibi diğer derslerine de devam ediyorlar. Çok kısa sürede Türkçe’yi öğrenebiliyorlar, yetenekleri var. Geçen seneki sayımız 35-40 cıvarında idi son dönemlerde bu sayı arttı. Uyum olarak, kültürde farklılık var. Bizim kültürümüzle doğu kültürü arasında benzerlikler çok olmakla beraber biraz farklılık var. Uyum sürecini rehberlik dersleri sayesinde ortadan kaldırabiliyoruz ”dedi.

"Her türlü yardımı veriyoruz"

Çoğunluğunun dar gelirli aileler olduğunu okul olarak öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunduklarını kaydeden Keleş, “Çoğu ihtiyaçlı, biz de elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı oluyoruz. Durumu iyi olan velilerimiz, okul aile birliğimiz ve diğer kurumlardan özellikle giyecek, öğle vakti sıcak yemek olmak üzere diğer maddi yardımlarını karşılamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere yardımseverliği kadar okulun fiziki iyileştirmesini devletten tek kuruş çıkmadan yapmayı başaran Keleş, bu yönüyle de örnek oluyor. Bu yılki eğitim-öğretim sezonu öncesi okulun tüm sınıfları olmak üzere her yerini yenileyen Keleş, kendilerine her türlü desteği sağlayanlara teşekkür etti.

Bekir Koca