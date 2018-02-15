'Ülkemizin geleceği turizmde ve turizmcilerde'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23'üncü Dönem Başkan Adayı ve TÜRSAB Hepimizin Platformu Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 25 Şubat tarihinde yapılacak seçimi kazandığında hedeflerinin neler olduğunu açıkladı. Çakmak, ayrıca bu zaman kadar yaptıkları toplantılar ve değerlendirmeleri hakkında bilgiler verdi. İstanbul'da düzenlenen toplantıya basın mensuplarının yanı sıra listesinde bulunan isimler de katıldı.

''Üyelerimiz ve sektörümüzü 2050'li yıllara taşımak istiyoruz''

25 Şubat'ta yapılacak seçimlerde yönetime talip olduklarını dile getiren Emin Çakmak, ''24-25 Şubat tarihlerinde TÜRSAB'in 23'üncü dönem genel kurulu var, liste olarak yönetime talip olduk. Bizlerin koymuş olduğu ana hedefler var. Öncelikle birlik üyelerimiz ve sektörümüzü 2050'li yıllara taşımak istiyoruz. Onları 2050'li yıllara hazırlamak istiyoruz. Dijital anlamda önemli projelerimiz var. Çünkü dünya, artık cebimize girdi ve dijital anlamda önemli bir gelişim sağladı. Hem ülkemiz hem de üyelerimiz bu dijital platforma taşımak istiyoruz. Onun için 5 tane ana hedef belirledik'' dedi.

''Ülke ekonomimize yılda 100 milyar dolar girdiği sağlamak istiyoruz''

Ülkemizin geleceğinin turizmde ve turizmcilerde olduğuna vurgu yapan Çakmak, ''Cari açığını kapatacak yegane sektör, turizm sektörüdür. 60'a yakın sektörü direkt ilgilendiren ve geliştiren sektördür. Bu anlamda gerek devlet büyüklerimiz gerekse sektör temsilcilerimiz birlikte çalışıp ülke turizm sektörümüzden ülke ekonomimize yılda 100 milyar dolar girdiği sağlamak istiyoruz'' açıklamasında bulundu.

''2023 yılında 50 milyon turist, 100 milyar dolar''

5 ana hedefini açıklayan Çakmak, ''Ulusal turizm kanunumuzu hayata geçireceğiz ve bütün turizm paydaşlarını bir araya getirip bir çatı altında toparlamış olacağız. İkinci hedefimiz; ulusal milli seyahat portalımız, bununla bütün ürünlerimizi ve illerimiz dünya turizmine ve dünya vatandaşlarına tanıtmış olacağız. Milli seyahat sigortamızla ülkemize gelecek ve seyahat edecek her yabancıyı, ülkemize adım attıklarında sigortalamış olacağız ve güvence altına almış olacağız. Bu sigortamız ile birlikte ülkemize turistlerin güvenle ülkemize seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Dördüncü hedefimiz,mili tur operatörlerimizi destekleyerek global tur operatörlerimizi oluşturacağız. Dünyadaki pasta payından daha yüksek pay alıp 2023 yılında 50 milyon turist, 100 milyar dolar ülkemiz ekonomisine katkı yapacağız. 76 milyar dolarlık bir cari açığın turizm gelirlerinden kapatacağız İnşallah'' şeklinde konuştu.

''154 projemizi sorunları bertaraf etmek için yazdık''

Anadolu'da düzenledikleri toplantılar hakkında bilgi veren Çakmak, ''70 günlük bir süreçte 81 ilimiz ve 89 ilçeyi ziyaret ettik. Bu il ve ilçelerde 101 'Ortak Akıl' toplantısı gerçekleştirdik. Dolayısıyla ülkemizin bölgesel sorunlarını, üyelerimizin bölgesel sorunlarını ve bireysel sorunlarının notunu aldık. 154 projemizi bu sorunları bertaraf etmek için yazdık ve hayata geçireceğiz. 26 Şubat itibariyle göreve hazırız'' dedi.

Adem Gürer - İsmail Coşkun