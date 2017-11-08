Ülker hızlı büyümesini sürdürüyor

Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılının üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 20.3 artırarak 1,013 milyon liraya ulaştığını belirtti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 842 milyon lira satış geliri elde etmişti.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde 109.6 milyon lira FAVÖK sağlayan şirketin 2017 yılı üçüncü çeyreğinde ise FAVÖK’ünü yüzde 25 arttırarak 137 milyon liraya ulaştırdı. Ülker’in Ocak-Eylül 2017 döneminde satış gelirleri yüzde 16.6 artışla 3,358 milyon TL olarak sonuçlandı, kümülatif FAVÖK yüzde 19 artarak 468.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin kümülatif dokuz aylık net karı ise 282 milyon liraya ulaştı.

2017 yılının 3'üncü çeyrek sonuçlarının beklentilere göre gerçekleştiğini belirten Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü şu değerlendirmeyi yaptı: “2017 yılının 3. çeyrek sonuçları beklentilerimiz ve planlarımız doğrultusunda oluştu. Hem ciroda hem de karlılıkta önemli büyümeler gerçekleştirdik. Ülker Bisküvi’nin yılın 9 aylık döneminde elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlar şirketimizin sürdürülebilir ve karlı büyümesini devam ettirecek sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. 2016 yılında öngördüğümüz gibi 2017 yılında hem dönemsel hem de kümülatif bazda çift haneli büyümeye devam ettik. Bu başarının arkasında köklü markamızın gücü, gerçekleştirdiğimiz inovatif çalışmaların kalitesi, yatırımlarımızın hızlı geri dönüşü ve çalışanlarımızın yalın ve etkili stratejilerini kararlılıkla uygulamaları yatıyor” dedi.