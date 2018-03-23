Ülkesinde yanlış teşhis kondu, Türkiye’de 'yeniden doğdu'

Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelen hastaların şifa aradığı Türkiye’de, Nijeryalı ünlü radyocu Uche Agbai (36) de kanser tedavisi için Türkiye’ye geldi . Ülkesinde, radyo programcılığının yanı sıra talk show programları ile büyük organizasyonlarda sunuculuk yapan Uche Agbai, Nijerya’nın sevilen ünlülerinden biri. Bir yıl önce annesini, 4 yıl önce babasını kaybeden Agbai 2017 yılında burnunda tıkanıklık, nefes darlığı, işitme kaybı, iştahsızlık ve yutkunma problemleri ile hastaneye gitti; yapılan tetkikler sonucu nazofarenks sarkoma (yumuşak doku kanseri) olduğunu öğrendi.

“Kaybolmuş gibi hissettim”

Kanser olduğunu öğrendiğinde kendini kaybolmuş gibi hissettiğini söyleyen Agbai, “Tüm gün telefonlarımı kapattım, kimseyle görüşmek istemedim. Annemi yeni kaybetmişken bu durum bana çok ağır gelmişti. Bir taraftan tedavisi zor, belki imkansız bir hastalık Aklıma kardeşlerim geldi. Annemizi yeni kaybettiğimiz için bana ihtiyaçları vardı. Çok zor günler geçirdim. Ülkemde iki defa kemoterapi gördüm” dedi.

Gerçeği Türkiye’de öğrendi

Ülkesindeki doktor yakınlarının tedavi için Amerika veya Avrupa ülkelerine yönlendirdiği Uche Agbai, kanser tedavisinde ileri ülkelerden biri olduğunu söylediği Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul’da Medicana International İstanbul Hastanesi’ne yatan Agbai, şunları söyledi: “Yapılan tahlil ve tetkikler sonrası önceki teşhisin yanlış olduğunu ve lenfoma kanseri olduğumu, ayrıca birçok yerde metastas (farklı organlara yayılma) olduğunu öğrendim”.

“Türkiye’ye minnettarım”

İstanbul’da 7 ay tedavi gören Uche Agbai, “Tedavimi gerçekleştiren doktorla ve tüm ekibine çok teşekkür ederim. Tedavinin başlangıcında 1 seans kemoterapi sonrası kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Türkiye’ye minnettarım. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Artık tüm enerjimle hayata sımsıkı sarılıyorum. Nijerya’ya döndüğümde kanser hastalarına yardım amaçlı kampanyalar düzenlemeyi, kendi halkıma yardımcı olmayı istiyorum” dedi.

İlk seanstan sonra rahat nefes almaya başladı

İstanbul’da Uche Agbai’nin tedavisini düzenleyen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı tedavi hakkında şu bilgileri verdi: “Ağustos 2017 de baş ağrısı, burun tıkanıklığı, işitme azlığı ve yemek yiyememe şikayeti üzerine hastanemize başvuran hastaya yapılan PET-BT’de Sfenoid sinüsü, etmoidal sinüse, bilateral nazal kaviteyi dolduran, nazofarenksi ve orofarenksi tonsillere kadar dolduran, yaklaşık 9x11x8 cm yoğun patolojik FDG tutulumu izlenen primer tümörde, kemikte, karaciğerde ve batın içinde metastaz saptandı. Metastatik NonHodgkin Lenfoma tanısı nedeniyle hastanemizde 6 kür kemoterapi sonrasında tam yanıt alınan hastaya yaptığımız değerlendirme sonrasında tümörün orijin aldığı burun boşluğu ve arkasındaki bölgeye radyoterapi tedavisi uygun görüldü. Hastanın bu bölgesine yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniği ile 18 seans radyoterapi verdik”.

Hastanın diğer tedavi sürecini takip eden ve planlayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray şunları söyledi: “Hastamızın raporları incelendikten sonra tedavisi için Türkiye’ye davet edildi. Buraya geldiğinde hastanın çok şiddetli baş ağrıları, burun boşluğunu tıkayan tümör nedeniyle nefes alma zorluğu, konuşma bozukluğu, yemek yiyememe, yutma zorluğu gibi ciddi şikayetleri vardı. PET CT ve patoloji inceleme sonuçlarına göre, hastanın 'nazofarinks' bölgesinde lenfoma hastalığı olduğu ve bu tümörün 11 santime ulaştığı, karaciğer lenf nodları ve kemiklerde metastazlar olduğu anlaşıldı. İvedi şekilde kemoterapi tedavisine başlandı. İlk seans kemoterapiden iki gün sonra hastanın şikâyetlerinde ciddi oranda gerileme oldu. Burun içerisindeki kitlenin küçülmesi neticesinde nefes alması, konuşması önemli derecede düzeldi. 6 kür ‘R-CHOP’ protokolü ile kemoterapi ve yüksek doz Vitamin C tedavisi sonrası yapılan kontrol sonrası Uche’yi evine uğurladık”.

