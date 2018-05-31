Ülkü Ocaklarından 'Alparslan Türkeş yasaklandı' haberine yalanlama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bazı haber sitelerinde, Ülkü Ocakları başkanlarına 26 Mayıs Aday Tanıtım Programı ile ilgili olarak gönderilen metnin, anlamından ve bağlamından saptırılarak, "Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş yasağı" üst başlığıyla servis edilmesi hakkında bir yazılı açıklama yayımladı. Kılavuz, “Mübarek ramazan gününde bile şahsıma ve Başbuğumuzun emaneti olan Ülkü Ocakları'na böyle aşağılıkça asılsız ithamlarda bulunan, iftira ve iğrençlikleriyle firavunluk yapmaya devam eden alçaklara soracak hesabımız olduğunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Sloganların, program ruh ve içeriği ile uyumlu olduğu takdirde, Ülkücü disiplin ve insicamın tecessüm edeceği düşüncesiyle belirlendiğine vurgu yapan Kılavuz, “Bu sloganların dışında kalan sloganların kullanılmamasını da kurumsal bütünlüğün bozulmaması adına teşkilat mensuplarından talep eder. Daha önce başka gruplar tarafından kullanılan, kalıplaşmış ifadelerin kendi değerlerimize uyarlanması özgün ve doğru olmayacağından, bu tip sloganların kullanılmaması teşkilatlarımıza genelge olarak yazılmıştır. Buna farklı manalar yüklemek, buradan kurumumuza yönelik bir düşmanlık çıkarmak, hele hele Başbuğumuzun öz evlatlarına Başbuğ ismi ile ilgili böyle çirkin yakıştırmalarda bulunmak tam bir bozgunculuktur, tarifsiz bir alçaklık, namussuzluk ve şerefsizliktir. Bizim dava arkadaşlarımız yapılan bu yılanlığa, çıyanlığa asla fırsat vermeyecek, ciddiye almayacaktır” açıklamasında bulundu.

Ülkücü Türk gençliği olarak Alparslan Türkeş'in emaneti olan Ülkü Ocakları'nın ve ülkücü gençliğin güçlenerek ilerlemeye devam etmesi için var güçleriyle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kılavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Başbuğumuz Alparslan Türkeş bedenen aramızdan ayrılmış olsa da fikirleri ve emanetleri ile manevi varlığı güçlü bir şekilde bizimle yaşamaktadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in mücadelesi, fikri, hayatı bizim yaşamımızdaki feyz kaynağımızdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş yarım asırdan daha uzun bir süredir Türk gençliğini ve dünya Türklüğünü fikri anlamda besleyen ve yol çizen kutup yıldızımızdır. Başbuğumuzla ilgili olarak kendi belirlediğimiz, hiçbir faklı ideolojiden devşirmediğimiz sloganlar kullanılmaya devam edecektir. Yine Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey için ‘İşte Ordu, İşte Komutan’ tarzında kullanılan ifade de, bize ait olmadığı gerekçesiyle yasaklanmıştır. Mevzubahis haber sitelerinin ülkücü hareket içinde sürekli bir sansasyon amacında oldukları, devamlı olarak haberlerini böyle çarpık bir mantık içinde ölçüp tartmadan, ardını arkasını aramadan, usulünü esasını bilmeden sadece gündeme gelmek niyetiyle yaptıkları bilinmektedir. Bu sebeple, işbu açıklama; kalemleri habercilikten ziyade nifakçılığa hizmet eden satılmışlara yanıt vermek amacıyla değil, ülküdaşlarımızı aydınlatmak maksadı ile yapılmıştır.”