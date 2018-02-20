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Ülkücüler Fırat Çakıroğlu için yürüdü

Samsun’da ülkücüler, Fırat Çakıroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Ülkücüler Fırat Çakıroğlu için yürüdü

20 Şubat 2018 16:34

OMÜ’lü öğrenciler ve Samsun Ülkü Ocakları işbirliğinde düzenlenen programda, ilk olarak İlahiyat Fakültesi önünden başlayarak Yaşam Merkezine kadar yüründü. Yürüyüşte “Türk’ün gücünü göreceksiniz. Tük’üz Türkçüyüz. Vaktiyle bir Fırat varmış, Varolsun” şeklinde yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce kişilik grup, çeşitli sloganlar eşliğinde Fırat Çakıroğlu’nu andı. Daha sonra OMÜ Yaşam Merkezi önüne gelen grup, burada bir basın açıklaması düzenledi.

Grup adına konuşma yapan Ersin Altıntaş, “Vatan uğruna gözünü hiç kırpmadan kör bıçaklara siper olmuş, ilim yuvasından cennet bahçelerine açılan kapıdan geçerek şehadet mertebesine ulaşmış Şehit Fırat Çakıroğlu’nun nöbeti için buradayız. Türk milleti olarak gönülleri fethetmenin zamanı gelmiştir. Gün doğmuş, şafak sökmüştür. Sizler yeri geldi Söğüt ocağında Ertuğrul Gazi oldunuz. Ergenekon’da Bozkurt, Tanrı Dağı’nda Kürşad oldunuz. Ankara’da Mustafa Kemal ve Enver Paşa oldunuz. Türk milletini düştüğü bu dar boğazdan kurtarmalıyız ve kurtaracağız. Fatih, Bizans’ın zincirlerini nasıl açtıysa, biz de Türk milletinin etrafındaki zincirleri kıracağız” dedi.

Basın açıklamasının ardından ülkücü yemini yapan grup, daha sonra dağıldı.

Şahin Binici 

Etiketler: Fırat Çakıroğlu

 

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