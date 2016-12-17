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Ülkücüler terörü lanetlediler

Kayseri’de sabah saatlerinde çarşı iznine giden askerlerin otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı hain saldırının ardından Düzce Ülkü Ocakları üyesi gençler teröre tepki için yürüdü. Düzce sokaklarını şehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarıyla inleten ülkücüler, Ellerinde Türk bayrakları ve tarihteki Türk Devletlerinin bayraklarıyla teröre lanet okudular.

Ülkücüler terörü lanetlediler

17 Aralık 2016 23:07

Ülkücü gençler, Düzce Ülkü Ocağında bir araya gelerek Türk bayrakları açan ülkücüler Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinden terör örgütü aleyhinde sloganlar atarak yürüdü. “Şehitler ölmez Vatan Bölünmez” sloganları ve tekbirlerle yürüyen ülkücü gençler Avni Akyol Parkı önünde yürüyüşü tamamladı.
Yürüyüşün sonunda Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Fatih Gülaçtı basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak ile belediye ve il genel meclis üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında Fatih Gülaçtı, terörle mücadelede her zaman hazır olduklarını ifade ederek mücadelenin bütün toplum nazarında yapılması gerektiğini dile getirdi. Fatih Gülaçtı ayrıca birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “Terörle mücadele toplumun her kesimi tarafından yapılmalı. Devlet Kadrolarında çalışanlardan Üniversitelerde okuyan öğrencilere kadar yasadışı terör örgütü üyeleri belirlenmeli ve mücadele edilmelidir. Bizler ülkücüler olarak bu mücadelede devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Fatih Gülaçtı’nın açıklamasının sonunda İstiklal Marşı okuyan ülkücüler, tekbirler eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldılar. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: terörü lanetlediler, ülkücüler


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