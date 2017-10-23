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UltrAslan’dan ’koreografi’ açıklaması

Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan, Fenerbahçe derbisinde yaptıkları koreografinin FETÖ’yle anılmasına tepki gösterdi.

UltrAslandan koreografi açıklaması

23 Ekim 2017 16:13

Galatasaray’ın koreografisi, FETÖ/PDY elebaşı terörist Fetullah Gülen’in yaptığı konuşmayla bağdaştırılmış; Gülen’in maçtan 4 gün önce yaptığı ’Ayağa kalk’ konuşmasının ardından yapılan bu koreografinin mesaj anlamını taşıdığı iddia edilmişti.

"GEÇEN SEZONUN BURSA MAÇINDAN KALMA SLOGAN"

UltrAslan, yaptığı açıklamada dünyanın tanıdığı Rocky Balboa karakterine gerçekleşen koreografide yer verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Bursa’da açtığımız ’Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyorlar. Ayağa Kalk’ pankartında hem Galatasaray’ın son 2 sezondaki durumu özetlenmiş hem de çok beğenilmiştir. Fikstürün belli olmasının ardından koreografi kararı alındı ve bu beğenilen slogan üzerinden koreografi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: ultraslan

 

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