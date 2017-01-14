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Ulu Cami'de 683 yıldır ezan sesi yükseliyor

Kilis'te, bulunan Ulu Cami'de 683 yıldır ibadet yapılıyor.

Ulu Camide 683 yıldır ezan sesi yükseliyor

14 Ocak 2017 11:59

Kilis'in en eski ve en büyük camisi olan Ulu Cami Şıhlar Mahallesi ile Nurettin Mahallesinin kesiştiği yerde bulunuyor. Ulu Cami 1334 yılında, Memluklular döneminde, Hacı Halil tarafından yaptırıldı. 1709 ve 1924 yıllarında onarım gören eser kesme taştan inşaa edilen yapı, Memluk mimarisinin Kilis'teki güzel örneklerinden birisidir. 683 yıldır kesintisiz ezan-ı Muhammedi'ye okunurken, kesintisiz bir şekilde Müslümanlar bu camide ibadet etti. Kilis'in en eski cami olma hüviyetini taşıyan Ulu Cami aynı zamanda kentin en büyük camisidir. Bir dönem cami-i kebir olarak da anılan Ulu Cami günümüze kadar gelen tarihi iştihamı ile ayakta duruyor.
Ulu cami 2 yıl önce restorasyonu yapılarak yeniden ibadete açılmıştı. 

Mehmet Ali Dağ


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