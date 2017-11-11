Ulu Önder İAÜ’de anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79’uncu yıl dönümünde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

“Akılcı tutumu örnek olmalı”

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen ve İAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ ATAM) tarafından düzenlenen etkinlik, saat tam 9.05’te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin açış konuşmasını yapan ve Atatürk’ü anlamanın Türk insanı için bir “mükellefiyet” olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “O’nun çizdiği yolda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için Türkiye’yi titizlikle analiz ederek çalışmalıyız. O’nun iç ve dış politikadaki akılcı tutumu, savaşıp yendiği düşmanla diplomatik ilişkiler geliştirebilme olgunluğu, hem bizlere, hem de tüm dünyaya örnek olmalı” diye konuştu.

“Atatürk türk’e itibarını iade etti”

Daha sonra söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Karakaş ise, Türk tanımının ilk defa Divan-ı Lugat-it Türk’te “Olgunluk, mükemmellik, güç ve kuvvet” olarak tanımlandığını hatırlatarak, “Ancak daha sonra bu tanımlar ve anlamlar bazı kesimler tarafından unutturulmuş, hatta tam tersine, kaba, idraksiz, cahil gibi hakaretamiz anlamlar yüklenmiş, Türk olmak ve Türkçe, utanılacak bir durummuş gibi lanse edilmiştir. İşte Atatürk ve onun gibi milletin uğrunda gençliğinden vazgeçen bir nesil, Türk’e itibarını iade etmiş, eski değerini tekrar kazandırmıştır. O kadar ki, Atatürk 1938’de öldüğünde geride saygın, muktedir, sözü dinlenen bir ülke ve döneminin tek hür ve bağımsız Müslüman-Türk devletini bırakmıştır” dedi.

10 Kasım’a özel klip

Konuşmalardan sonra sahne alan İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, Atatürk’ün sevdiği türkülerden bir demet sundu. Programını İzmir Marşı’yla tamamlayan kulüp öğrencileri, izleyenlerden büyük alkış alırken, öğrenci ve akademisyenlerin İzmir Marşı’na coşkuyla iştirak ettiği görüldü.

Öte yandan yine İAÜ ATAM tarafından bir de “Atamız” başlıklı Afiş Tasarım ve Dönem Gazeteleri sergisi düzenlenirken İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Medya Ekibi de, 10 Kasım’a özel bir klip hazırlayarak üniversitenin sosyal medya hesaplarında paylaşıma sundu. Atatürk’ün 2 Şubat 1938’de Bursa Çelik Palas Otel’de katıldığı son balodan ilham alan öğrencilerin hazırladığı vals ve zeybek gösterisi ile saygı duruşu ve 10’uncu Yıl Nutku’nun Atatürk’ün kendi sesinden parçalarından oluşan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

