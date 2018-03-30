Uludağ İçecek’ten Türkiye’de bir ilk

100 yılı aşkın bir tarihi olan ve 40’tan fazla ülkede ürünleri satılan şirket, Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirdiği ilklere yenilerini eklemek için inovasyon çalışmalarına ve AR-GE merkezine 190 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Uludağ İçecek bu yatırımlarıyla bu yıl tüketicilerin karşısına “koruyucu içermeyen” ürünleriyle çıkıyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi olan Uludağ İçecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha hızlı ve etkin yürütebilmek maksadıyla Bursa’daki Yenice Fabrikası’nın içerisine bir AR-GE merkezi kurdu. 434 metrekarelik alana yayılan, ürün geliştirme, proses iyileştirme, formülasyon, stabilite, mikrobiyolojik ve duyusal tahliller gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü merkez, 2017 yılının Kasım ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek içecek sektöründe bu tescile sahip ilk merkez olmaya hak kazandı. Şirket ayrıca yeni yatırımları çerçevesinde gazoz kategorisi de tamamlandığında gazlı içecek ürün gamından koruyucuları çıkaran dünyadaki ilk şirket olacak.

“İçecek sektöründeki tescilli ilk AR-GE merkezi”

Uludağ İçecek’in 100 yılı aşan tarihi boyunca sayısız ilke imza attığını ve yenilikçi bakış açısı ve yatırımlarıyla sektöre ilham verdiğini ifade eden Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Türkiye’nin içecek sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ilk AR-GE merkezini açmanın da kendilerine nasip olduğunu söyledi. Uludağ İçecek ürünlerinin beş kıtada 40’tan fazla ülkede tüketicilerle buluştuğunu anlatan Öz, “Tüketicilerden gelen taleplere cevap veremeyen şirketler oyunun dışında kalıyor. Ancak bu dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru okumak kadar trendleri belirleyen taraf olmak da büyük önem taşıyor. Şirketimizin Türkiye sınırlarını aşan başarısının arkasında da bu alandaki yetkinliği, DNA’sına işlemiş yenilikçi bakış açısı ve inovasyon yatırımları yer alıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz 3 yılda inovasyona ve AR-GE Merkezimize yaklaşık 190 milyon TL’lik bir yatırım yaptık” dedi.

Teknolojilerini her yıl güncellediklerini söyleyen Öz, “Rakiplerimizin hiçbirinde olmayan su tasfiye sistemimize geride bıraktığımız dönemde aseptik dolum hattımızı da ekledik ve tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda tüm ürün gamımızdan koruyucuları çıkardık. Üretim sürecimizdeki geçişi önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Böylece portföyündeki gazlı içecek ürünlerinin tamamında aseptik dolum teknolojisini kullanan dünyadaki ilk içecek şirketi olacağız” dedi.

Tüm bu çalışmalarımızın sonunda 2017 yılında 640 milyon TL ciroya ulaştıklarının altını çizen Öz, “2017’de ciromuz 640 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamın yüzde 20’ye yakın kısmı ise ihracattan geldi. Bugün ürünlerimiz Almanya’dan Irak’a, Filistin’den Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada bulmanız mümkün. İhracat faaliyetlerimizi iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla ve yerel beklentilere göre yeniden şekillendirdiğimiz ürünlerle destekleyerek küresel başarımızı çok daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Samet Doğru - Abdullah Çibir