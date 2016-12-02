Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde Osmangazi Belediyesi'ne ait Taşkonak tesislerinin açılışını yapan Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra aynı bölgedeki Sarıalan hizmet binası ile 17 çeşmenin açılışını yaptı. Uludağ’la ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, “Uludağ'da muhteşem bir dönüşümü 2011 yılında başlattık. Burada kamu kurumlarının yapıları vardı. Bunları çoğu kaçaktı. Kamu kurumlarının burada işletmecilik yapması, otelciler ve özel sektör açısından uygun değildi. Biz bunların yıkımıyla işe başladık. Önce kendi bakanlığımıza ait olan Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Müdürlüğü'nün binalarını yıktık. Ancak buradaki otelciler de zaman içinde mevcut otellerinin yanına kaçak tesisler yapmışlar. Bunlara zamanında dikkat edilmemiş. Bizim dönemimize kadar kimse bunları fark etmemiş veya fark etmiş, fakat göz yummuş. Otelcileri toplayarak dedim ki, 'Biz Uludağ için imar planı hazırladık. Burası için çok güzel bir dönüşüm projemiz var. Ya yapılan bu kaçak yerleri yıkar bizim hazırladığımız projeye uygun hale getirirsiniz, biz de size gerekli kolaylığı gösteririz. Ama bize karşı koyarak istediğimizi yaparız diyorsanız, biz de yıkar geçeriz' dedik. Hakikaten çoğunu da yıktık” dedi.

Otel sahiplerinin çoğu ile mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, "Bir kısım oteller kaçak olan yerlerini yıktı ve dış cephe düzenlemesi yaptı. Ayrıca 11 otelle alakalı dönüşüm talebi oldu. 7 tanesinin projesini tamamladık. 4 otelin projesi şu anda inceleniyor. Uludağ'la ilgili muhteşem bir projemiz var. Ona uygun olanları kabul ediyoruz. Zaman içinde Uludağ'a has güzel bir mimari kazandıracağız ki burası dünya çapında muhteşem bir yer olacak" diye konuştu.

Uludağ'ı dünya çapında bir merkez haline getirmek istediklerini belirten Eroğlu, "Burada çöp kutuları bile özel olacak. Baştan aşağı her şey özel olacak. Binaların cephe kaplamaları özel olacak. Burada koordinasyon içinde çalışıyoruz. Eski Uludağ ile yenisi arasında çok büyük fark var. Otellerin bir kısmı yıkılacak, bir kısmı da tadilat yapacak. Otel sahipleri kaçak ilave yapıların birçoğunu yıktı. Kaçak yapıları yıkmayanları da teslim aldık. Yıkmayanlara 'Getir anahtarı' dedim. Mecburen getirdi. Onların kim olduğunu söylemeyeyim. Ayıp olur şimdi. Netice itibariyle yıkmayanı biz yıkarız. Burada mahkeme süreci bazen devam edebiliyor. O süreç bizi geciktiriyor" dedi.

Eroğlu, Uludağ'la ilgili yaşanan yetki karmaşasından belediyelerin dert yandığının hatırlatılması üzerine, "Yetki bizde. Belediye başkanlarımız yıkacaklarsa buyursunlar kaçak otelleri yıksınlar. Ama yetki bizde. Zaten belediye başkanlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Kaçak yapılarla birlikte mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

