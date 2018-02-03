‘Uludağ Kış Şenliği’ 10-11 Şubat’ta yapılacak

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın yılın 12 ayı kent ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin, bir gelenek haline getirdiği Uludağ Kış Şenliği, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Hava şartları elverişli olduğu takdirde 10 - 11 Şubat tarihlerinde Uludağ Kayak Merkezi Teleferik İstasyonu’nda yapılacak şenlikte vatandaşlar, şişme ve plastik kızak, şişme oyun parkuru, müzik şovu ve çeşitli takım oyunlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Şenlik kapsamında bilet alan vatandaşlar, teleferik ve ikram biletlerini ise 28 Şubat 2018 tarihine kadar diledikleri herhangi bir günde kullanabilecek ve indirimli kayak kıyafeti ve takımı kiralayabilecekler. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye www.bursakultur.com internet adresinden ulaşılabilir.

Yusuf Ali Arslan