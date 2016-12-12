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Uludağ Üniversitesi’nden teröre kınama

Uludağ Üniversitesi yönetimi, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Uludağ Üniversitesinden teröre kınama

12 Aralık 2016 12:00

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Son günlerde yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yaşanan terör saldırıları gibi İstanbul’da yaşanan hain saldırılarda ülkemizin her ferdini derinden etkilemiştir. Bizler de Uludağ Üniversitesi ailesi olarak, İstanbul’da meydana gelen patlamada çok sayıda polisimizin ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştiren, topraklarımızın bütünlüğüne kasdı olan bütün teröristleri lanetliyoruz. Herkes bilmelidir ki, barış ve kardeşliğe yapılan bu saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milleti, sahip olduğu tecrübe ve sağduyu ile bu kanlı oyunu bozacak, teröre asla teslim olmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu düşünceler ile şehit olan polislerimize ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi. 

Etiketler: Uludağ Üniversitesi yönetimi


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