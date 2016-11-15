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Uludağ ve Kazdağları’nda ayılar böyle görüntülendi

Uludağ’da aç kalan ayıları Bursalı dağcılar elleriyle besledi. Çanakkale Kazdağları’nda ise ayı ailesi ormanda giden bir aracın önüne çıktı.

Uludağ ve Kazdağlarında ayılar böyle görüntülendi

15 Kasım 2016 10:37
Uludağ ve Kazdağları’nda ayılar böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Uludağ’nın Kadıyayla mevkiinde bir kulübede kalan dağcılar, yanlarına gelen kadar ayıları besledi. Dağcıların bulunduğu kulübenin yanına kadar gelen ayı, aç olduğunu belli eden hareketler yaptı. Ayıyı kulübenin camından attıkları yemeklerle doyuran dağcılar, bu anları kayda aldı.

Öte yandan, Çanakkaleli doğa severler Kazdağları’nda bir ayı ailesini kameraya kaydetti. Bir ayı ailesinin, araçlarıyla hareket eden dağcıların önünde uzun süre koştuğu görülüyor. Aracın lambalarının yaydığı ışıkta koşan anne ayı ve iki yavrusu, uzun süre otomobilin önünde koşarak dağcılara eşlik ediyor.


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