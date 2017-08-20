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Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin yazın da gözdesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor.

Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin yazın da gözdesi

20 Ağustos 2017 15:04

Türkiye’de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazın da sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tatil için Bursa’yı seçen yerli ve yabancı turistlerin en çok zaman harcadıkları mekanlardan biri de Uludağ’ın zirvesi. Teleferik ile ormanı ve Bursa’yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, zirvede ise serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor.

Körfez ülkelerinden gelen Arap turist kafileleri, bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla da bölgeyi karış karış gezmeyi ihmal etmiyor. Türk mutfağının tadına bakmaktan da geri kalmayan ziyaretçilerden Gökhan Erdem, “Fransa’dan geliyorum. Bursa çok güzel bir şehir olduğu için buradan bir ev aldım. Fırsat buldukça buraya geliyorum. 3 yaşındaki oğlum ilk defa geliyor. Daha önce birçok ülkeyi gezdim. Ama Türkiye gibisi yok. Uludağ serinliği ile beni cezbediyor” dedi.

Yazın en fazla turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, tabii ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. 

Abdullah Çibir - Samet Doğru 


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