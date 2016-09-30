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Uludağ yolu genişliyor

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ Yolu'ndaki yol çilesine son verecek genişletme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Uludağ yolu genişliyor

30 Eylül 2016 11:23

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a ulaşımda çile haline gelen 31 kilometrelik yolu genişletme ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin çıktığı Uludağ'da, 2'nci Oteller Bölgesi’nden Bursa'ya kadar olan yolun sıcak karışım asfalt ile kaplama çalışmalarında gişelere kadar olan kısım tamamlanırken, geri kalan kısım için ise hummalı bir çalışma yürütülüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5-6 metre olan kritik bölgedeki yol genişliğini 10-12 metreye çıkartırken, keskin virajlar genişletilip düzeltiliyor. Kimi bölgelerde yol kazınarak tamiri sağlanırken, kimi bölgedeki çökmeler ise doldurularak gideriliyor. Çalışmalar sebebiyle gişelerden Hüseyinalan kavşağı arasında trafik bazı bölümlerde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Yol çalışmasının kış sezonuna yetişmesi için birçok noktada yol çalışması eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Her viraja bariyer konulacağını bildiren yetkililer, çalışmaların toplam maliyetinin ise 20 milyonu geçeceğini söyledi. Yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından Bursa ile Uludağ arasındaki 31 kilometrelik yolun genişliği 12 metreye yükselecek. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Bursalı vatandaşlar ise, yolların genişlemesinden çok memnun olduklarını kışın yaşanan kaza ve tıkanmaların geniş yol ile daha az yaşanacağını söyledi. 

Abdullah Çibir - Mesut Alan

Etiketler: Karayolları Bölge Müdürlüğü, Uludağ yolu


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