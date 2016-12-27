Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin göz bebeği olan Uludağ’daki yatırımlarına da hız verdi. Türkiye'nin ve Bursa'nın ekonomisi için Uludağ'ın önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediye olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Altepe, Uludağ'ın her ne kadar bakanlığa bağlı olmuş olsa da, güzel veya kötü bütün her şeyinin belediyeye geldiğine dikkat çekti.

"Bakanlıkla beraber neler yapabiliriz" derdinde olduklarının altını çizen Başkan Altepe, "Burada bir adım daha nasıl öne çıkarız düşüncesindeyiz. Uludağ’ı nasıl bir kaliteli turizm merkezi yaparak dünyaya tanıtırız. Bu anlamda zaten dünyanın en uzun hatlı teleferiğini yaparak adımlarımızı atmaya başladık. Oda ayrı bir güzellik kattığını gelen binen herkes dile getiriyor. Şimdi otellerdeki sularından otoparkına kadar bütün sıkıntılara el attık. Bu zamana kadar oteller kendi sularını pınarlardan gelen sularla temin etmeye çalışıyordu. Büyük sıkıntıya düşüyorlardı. Bu sezon ilk defa oteller Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin abonesi oldu. Otellerin hepsine su bağlandı. Uludağ’da binlerce ton depolar yaptık. Otellerimiz artık bu depolardan besleniyor. Daha öncesinde oteller kendi imkanlarıyla pınar sularından ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Artık bunların yerine şebekeler çekildi. İçme suyundan kanalizasyonuna kadar yapıldı. Bu alanda hizmet verilmiş oluyor” dedi.

"Uludağ'ın atığı zirvede işlenecek"

Arıtma tesisinin şuanda o bölgede projelendirilmesi ve Bursa’ya indirilmemesi istendiğini belirten Altepe, "6 yıl önce biz enerji hattı olarak 13 kilometre planlarını işlemiştik. Bu hat ile doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve tüm enerji hatları bu koridordan Bursa’ya kadar indirilecekti. Ama izinleri alınmış olmasına rağmen bakanlık tarafından pek olumlu karşılanmadı. Artık bunu kendimiz yapacağız. Oradaki atık suyla ilgili projeyi yerinde gerçekleştiriyoruz. Şuanda projeler yapılıyor. Tesis yerinde kurulmuş olacak. Oranın atıkları orada işlenmiş olacak” diye konuştu.

Yıllardın Uludağ’daki oteller bölgesinden ve diğer bölgelerde en büyük sorunun otopark olduğunu da ifade eden Altepe, “Şimdi bu sezonda mevcut otopark alanları büyükşehir belediyesine verildi. Bizde buradaki otopark işletmesini sağlıklı bir şekilde başlattık. Daha derli toplu düzenli bir şekilde Uludağ görmüş oluyoruz. Hafta sonu incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz aksaklıkların giderilmesi içinde hızla harekete geçtik. Kalite ne kadar artarsa Uludağ’ın cazibesi o kadar artar. Bu konuda çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

"Mart ayında çalıştay yapılacak"

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ise, "Uludağ'daki gerek trafik konusu gerekse binaların yapılmasıyla ilgili ciddi adımlar atıldı. Bakanlığın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sorunlar otelciler, büyükşehir ve bakanlık tarafından masaya yatırıldı. Herkesin görüşü alındı. Oraya yatırım yapacak olan yatırımcılarımızın da talepleri oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi yapması ve kirli atıkların giderilmesi başlı başına bir hizmet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uludağ ile ilgili tüm sıkıntıların ortadan kaldırılması noktasında 2017 mart ayında çalıştay yapılması kararı alındığını ifade eden Torun, Orada konunun tüm tarafları olacak. Bu çalıştayla birlikte inşallah nihai rapor üzerinde alınacak kararlarla da 4 mevsim Uludağ'dan yararlanabileceğiz" şeklinde konuştu.

