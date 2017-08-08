Uludağ’a çıkacak dağcılara 'ayı' uyarısı

Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan ikazda, Uludağ’ın güney yamacında bulunan Aras Şelalesi’ne gideceklere bölgede dolaşan ayı yavrusu ve onu korumaya çalışan annesi olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Soğukpınar sakinlerinin de bunu teyit ettikleri bildirildi. Geçen hafta çıkan grupların Ketenli yaylasından Aras deresine giden patikanın dere çıkışında ayı yavrusunun dolaştığı gördükleri, dönüş yolunda anne ayının da görülmesi üzerine grubun yollarını değiştirdiği öğrenildi. Bu civarda ayı ini olabileceği belirtilerek, yavru ayıya fazla yaklaşılmaması tavsiye edildi.

Zafer Peker