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Uludağ’a çıkacak dağcılara 'ayı' uyarısı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Uludağ’a çıkacakları ayı inine karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Uludağa çıkacak dağcılara ayı uyarısı

08 Ağustos 2017 12:14

Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan ikazda, Uludağ’ın güney yamacında bulunan Aras Şelalesi’ne gideceklere bölgede dolaşan ayı yavrusu ve onu korumaya çalışan annesi olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Soğukpınar sakinlerinin de bunu teyit ettikleri bildirildi. Geçen hafta çıkan grupların Ketenli yaylasından Aras deresine giden patikanın dere çıkışında ayı yavrusunun dolaştığı gördükleri, dönüş yolunda anne ayının da görülmesi üzerine grubun yollarını değiştirdiği öğrenildi. Bu civarda ayı ini olabileceği belirtilerek, yavru ayıya fazla yaklaşılmaması tavsiye edildi.

Zafer Peker 


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