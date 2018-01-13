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Uludağ'a kızak akını

Uludağ'da hafta sonu tatilini fırsat bilen günü birlikçiler, otellere, pistlere bütçeleri yetmeyince kızak pistine akın etti. Kızak kayabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan tatilciler dakikalarca kuyruk bekledi.

Uludağa kızak akını

13 Ocak 2018 12:49

Hafta sonu Uludağ'a akın eden tatilciler zirvede karın tadını çıkardı. Zirvede kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü.

Uludağ'a tatile gelen günübirlikçiler, otellerde ve kayak pistlerinde yer bulamayınca, kızak pistine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renkli görüntüler oluştu.

Kızak kayan tatilciler, "Bursa'dan okul olarak geziye geldik. Kızakla kaymak çok zevkli, ama çok sıra var. Sabah saat 8'den beri buradayız. Kızak kaymak için yaklaşık 2 saattir sıra bekliyoruz" dediler. 

Serkan Akkuş

 

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