Yeni aldığı kar püskürtme makineyle 1,5 dönümlük alana 50 santim kalınlığında kar yağdırıp pisti kayak yapmaya hazır hale getiren Teleferik A.Ş., henüz kar yağmadan Uludağ’a gelen ziyaretçilere kar keyfi yaşatıyor. Kar yağmamasına rağmen Uludağ’da 50 santim kalınlığında kar gören vatandaşlar, kar topu oynamayı ihmal etmedi.

Teleferik A.Ş.’nin yeni aldığı kar püskürtme makinesi hiçbir kimyevî madde kullanılmadan sadece suyla kar üretiyor. Yeni aldıkları makine hakkında bilgi veren Teleferik İşletme Müdürü Onur Özer, “Dünyada en uzun halatllı taşımacılık hattına sahibiz. 9 kilometrelik hat 125 milyon liralık bir yatırımla yapıldı. Uludağ’da karın geç yağmasından dolayı kar sporları geç yapılmaktaydı. Biz bunun önüne geçmek için yurt dışından ithal ettiğimiz kar püskürtme makinesiyle sun'i kar yağdırma çalışmasına başladık. Dün gece 2 saatlik bir çalışmayla 150 metrelik alanı karla kaplamayı başardık. Suni kar yağdırmak için hava sıcaklığının eksi 2 derece olması gerekiyor. Bunun yanında da yüzde 60’lık bir nem oranına ihtiyaç var. Bugün itibariyle uygun hava şartlarını yakaladık. Suni kar yağdırma denememiz başarılı geçti ve Uludağ’a kar yağdırmayı başardık" dedi.

Bu uygulamanın Uludağ’ın altında su rezervi olmadığı için daha evvel yapılamadığını anlatan Onur Özer, "Biz bunun için kendimize bin tonluk suni göl hazırladık. Bu makineyle 3 günde 1,5 dönümlük sahayı karla kaplayabiliyoruz. Karın kalınlığı 50 santim olacak. Bu kalınlık kızak kaymak için uygun. İstersek daha fazla kar yağdırabiliriz. Otelciler yerine pistlere biz kar yağdırıyoruz. Bundan sonra bu makinelerin sayısını arttırarak daha fazla suni kar yağdırmaya düşünüyoruz. Aralık ve ocak ayında açılan kayak sezonunu bu makine sayesinde kasım ayının ortası gibi açarak, mart sonuna kadar sürdürerek Uludağ’a daha fazla turist çekeceğiz. Bu makineyi 50 bin avroya aldık. Sulama havuzu ise 300 bin liraya mal oldu. Yaptığımız bin tonluk sulama havuzunu kışın kar üretmekte, yazın da orman yangınlarını söndürmekte kullanacağız” dedi.

Burak Türker



