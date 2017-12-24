Diğer
Kategoriler

Uludağ'a tatilci akını

Hafta sonu tatili nedeniyle Uludağ'a akın eden tatilciler, dağ yolundaki yoğun kar nedeniyle teleferiğe akın etti. 20 dakikalık dağ yolculuğunu modern kabinlerde dağ manzarası izleyerek geçirmek isteyen binlerce kişi, teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Uludağa tatilci akını

24 Aralık 2017 14:07

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ sezona hızlı başladı. Son 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin dışarıya taştığı görüldü. 

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "Yaklaşık 20 dakikadır sıradayız. Hafta sonu yoğunluğu var. Hafta içi de gelemiyoruz ama bu güzelliğe değer. 15 tatilde daha güzel oluyor bin kişi olsa bile yine gideriz" dedi.
Bursa Teleferik İşletme Müdürü Erdal Ey ise, "Tesisimiz dünyanın en uzun tek halatlı teleferiğidir. Uludağ'da karın yağması ile birlikte, şu anda Uludağ'da 70 santimetre kar var. Teferrüç'ten Uludağ'a çıkmak sadece 22 dakika, fiyatlarımız da çok uygun. Ulaşımımızda bu yüzden bu kadar yoğunluk var" dedi. 

Etiketler: Uludağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç