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Uludağ'da -18 derecede kamp

Bursalı dağcılar Uludağ’da -18 derece soğuğa rağmen kamp kurup geceyi burada geçirdi.

Uludağda -18 derecede kamp

20 Aralık 2016 10:13

Bursalı Cihat Sefa Bektaş, Ahmet Kaçar, Ahmet Sungur, Necati Ünlü ve Altuğ Balamur hafta sonu tatilini kış turizmin merkezlerinden Uludağ’ın soğuk havasına aldırış etmeden 1 metreyi bulan karın üzerinde kamp atarak değerlendirdi. 

Çobankaya’dan Kızpınarı mevkiine 3 kilometre yürüyerek gelen dağcılar soğuktan daha az etkilenmek için kar duvarı ördükten sonra çadırlarını kurdu.
Yanlarında getirdikleri ekipmanları sayesinde -18 dereceyi bulan soğuklukta zorluk çekmeyen dağcılar, ocaklarında yemeklerini yapıp, çaylarını da içmeyi ihmal etmezken yaptıkları içeceklerin donması gözlerden kaçmadı. 

Zafer Peker
 

Etiketler: kamp, Uludağ


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