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Uludağ’da 6 dağcı kayboldu

Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru orman içinden yürümeye çalışan 6 dağcı kayboldu.

Uludağda 6 dağcı kayboldu

24 Aralık 2017 00:38
Uludağ’da 6 dağcı kayboldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru ormanın içinden yürümeye çalışan 6 dağcı yoğun kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı. Yer bildirimi yapıp jandarmadan yardım isteyen dağcılar için Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri seferber oldu. Uludağ yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kaybolan dağcılara ulaşmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

Uludağ'da mahsur kalan 6 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

Bursa'da Uludağ'da sarı alandan Bursa'ya doğru orman içinden yürümeye çalışan 6 dağcı kayboldu. Kendi imkanları ile jandarmadan yardım isteyen dağcıları 30 kişilik kurtarma ekibi arama çalışmaları başlattı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii'nde yönlerini kaybetti. Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaşması nedeniyle Uludağ'da yaşam durdu. Edinilen bilgiye göre Akşam 8 saatlerinde yola çıkan 6 dağcı yola çıktıktan 1 saat sonra jandarma ekiplerinden yardım istedi. Koordinatlarını belirten dağcılara yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle hala ulaşılamadı. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, (NAK), BAKUT, AKUT ekipleri yaklaşık 5 saattir mahsur kalan dağcılara ulaşmak için seferber oldu. Yardım bekleyen dağcıların kendilerine barınak yapıp bekledikleri öğrenildi.

Ayrıca Uludağ'da sıcaklığında -9 dereceye ulaştığı öğrenildi. 

Etiketler: Uludağ

 

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