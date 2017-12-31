Uludağ’da acemi kayakçı tehlikesi |Bursa haberleri

Yeni yıla saatler kala kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kayak pistleri de doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden bu yana bazı acemi kayakçılar kendi çabalarıyla kayak yapmayı öğrenmeyi tercih ederken, kimileri de profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim alıyor. Zaman zaman çöken sisle birlikte acemi kayakçıların ise sık sık düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı tatili için geldiği Uludağ’da kayak yaptığı sırada düşen ve sağ ayağını inciten bir kişi, pistteki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından 112 istasyonuna götürüldü.

Jandarma timleri kış sezonu boyunca 7 gün 24 saat tatilcilerin hizmetinde olacak. Vatandaşların muhtemel kazalarda ve kayıp olaylarında 156 Jandarma İmdat hattını aramaları istendi.

Mesut Alan - Abdullah Çibir - Samet Doğru

