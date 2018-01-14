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Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da tatilci akını sebebiyle adım atacak yer kalmadı. Uludağ'a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu. Otellerin doluluk oranı festival ve sömestr tatili sebebiyle yüzde yüze ulaştı.

Uludağda adım atacak yer kalmadı
Uludağ'da adım atacak yer kalmadı - Foto Galeri

14 Ocak 2018 14:12

Kış Turizmin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, festival ve sömestr tatili öncesi tatilcilerin akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyen günübirlikçiler ile yerli ve yabancı tatilciler ise teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu. Kayakçılar pistlere akın ederken, Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı ise neredeyse yüzde yüze ulaştığı öğrenildi. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 6 derece olduğu Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Serkan Akkuş

 

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