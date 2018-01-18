Uludağ’da Berkay rüzgarı

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da sahne alan Berkay, hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Konserin biletlerinin 1 ay önceden tükendiği öğrenildi. Berkay, Uludağ’daki konserinde, ’Taburcu’, ’Lolita’, ’Ömrümün Yarı Kalanı’, ’Ele İnat’, ’İzmirli’, ’İnanırım’ ve ’Gel Gel’ gibi sevilen şarkılarını söyledikten sonra arabesk şarkılara geçti. ’Beni Benden Alırsan’, ’Hani Bekleyecektin’, ’Kaç Kadeh Kırıldı’, ’Nasip Değilmiş’ gibi şarkılarını salonu dolduran gençlerle bir ağızdan söyleyen Berkay, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Berkay, "Çok keyif aldığımız bir sahne. Aşağıda üniversiteli arkadaşlarımız bekliyor. Eğlenip eğlendireceğiz. Burayı ayrı düşünüyoruz. Burası bizim için çok özel bir yer. Buraya seve seve geliyoruz. Uludağ bizim için çok önemli. Hem kendimizi bulmak, hem göstermek, hem de artı ve eksi yönleri görmek açısından önemli. Çok iyi bir organizasyon. Gerçekten burada çok eğleniyoruz" dedi.

Serkan Akkuş