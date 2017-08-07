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Uludağ’da doktorun kabus saatleri

Bursa Uludağ’da doğa yürüyüşüne çıkan 67 yaşındaki doktor Süleyman Bahar, dengesini kaybedip düştü.

Uludağda doktorun kabus saatleri

07 Ağustos 2017 10:37

Edinilen bilgiye göre, Teferrüç’den Kadıyayla’ya doğa yürüyüşü yapmak için çıkan iki arkadaştan 67 yaşındaki doktor Süleyman Bahar, patika yoldan yukarı doğru çıkarken, dengesini kaybederek düştü. Kafasından yaralanan ve ayağı kırılan Bahar’a, ilk müdahaleyi kendisi yaparken, Jandarmaya haber verdi.

Arazi şartlarından dolayı Bahar’ın bulunduğu mevkiye ulaşamayan Jandarma ekipleri, Bursa AFAD ekiplerine haber verdi. Arazi tipi araçlarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları ilk yardımın ardından 700 metre sedye ile taşıyarak kendi araçlarıyla Teferrüç mevkisinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülen dağcı doktorun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zafer Peker 


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