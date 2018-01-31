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Uludağ’da festival yoğunluğu

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da "Winterfest’’e gelen üniversiteli öğrencilerden dolayı yoğunluk yaşanıyor.

Uludağda festival yoğunluğu

31 Ocak 2018 17:31

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’a "Winterfest Festivali için gelen üniversiteli öğrenciler sebebiyle zirvede yoğunluk yaşanıyor. 14 Şubata kadar devam edecek olan festivale toplam 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Bugün itibariyle Uludağ’a gelen üniversiteli öğrenciler kayak, snowboard ve kızak kayarak Uludağ’ın keyfini çıkardı. Gece yarısı "Winterfest" kapsamında Ayşe Hatun Önal sahne alacak.

Festivale gelen Mustafa Sancar, "Biz 3 senedir geliyoruz. Büyük talep var. Bugün partiyle başlayacağız. Festival yoğunluğu var, ama insanlar artık bunaldı. Sömestr tatilinin de bir etkisi var. Uludağ çok pahalı bir yer değil, insanların gelip görmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler: Uludağ Milli Parkı

 

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