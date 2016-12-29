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Uludağ'da fırtına ve tipi etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ fırtına ve tipinin etkisi altına girdi. Sarıalan ile Oteller Bölgesi arasında fırtına sebebiyle teleferik seferleri yapılamıyor.

Uludağda fırtına ve tipi etkili oluyor

29 Aralık 2016 10:15

Uludağ'da dün geceden beri etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 7 gece ise eksi 9 olarak ölçüldüğü Uludağ'da önümüzdeki günlerde kar yağışı artacak. Hava sıcaklığı da eksi 13 dereceye kadar düşecek.
Uludağ'da tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Teleferik seferi ise Sarıalan ile Oteller Bölgesi arasında yapılamıyor.
Öte yandan jandarma yetkilileri de Uludağ yolu 8.kilometreden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor. Jandarma yetkilileri, kayakçıları ve dağcıları yoğun sis ve tipide mahsur kalma olaylarına karşı da uyardı.  

Etiketler: fırtına, Uludağ


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