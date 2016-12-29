Uludağ'da dün geceden beri etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 7 gece ise eksi 9 olarak ölçüldüğü Uludağ'da önümüzdeki günlerde kar yağışı artacak. Hava sıcaklığı da eksi 13 dereceye kadar düşecek.

Uludağ'da tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Teleferik seferi ise Sarıalan ile Oteller Bölgesi arasında yapılamıyor.

Öte yandan jandarma yetkilileri de Uludağ yolu 8.kilometreden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor. Jandarma yetkilileri, kayakçıları ve dağcıları yoğun sis ve tipide mahsur kalma olaylarına karşı da uyardı.