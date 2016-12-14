Diğer
Kategoriler

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, sezon hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor.

Uludağda kar kalınlığı 1 metreyi buldu

14 Aralık 2016 12:58

Hafta sonu itibariyle sezonu açacak olan Uludağ’da hazırlıklarda da son noktaya gelindi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı zirvede, iş makineleri de kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ’da, günübirlikçiler de karın keyfini çıkardı.

Kayak öğretmeni Koray Karabulut, mevcut kar kalınlığı ile sezonu hafta sonu itibariyle açılmış görebileceklerini belirterek, “Karın da sezonun erken tarihinde yağıyor olması kış tatilinin erken başlamasına bir faydası olarak düşünüyorum. Böyle güzel bir kar devam ederse sezonun ortasına kadar güzel bir kış geçecektir” dedi.
Kaymayı bilmeyen vatandaşların eğitim alması gerektiğine dikkat çeken Karabulut, “Bir şeyi bilmeden yapmak risk ama bilerek üzerinde duruyor olabilmek daha keyifli. Aileler de çocuklarının böyle bir risk almamalarını istedikleri için kayak eğitimine talep ve yönlendirme yapıyorlar” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta boyunca zirvede en yüksek hava sıcaklığı eksi 10, en düşük hava sıcaklığının ise eksi 20 derece olması bekleniyor.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

Etiketler: kar kalınlığı, Uludağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç