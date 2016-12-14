Hafta sonu itibariyle sezonu açacak olan Uludağ’da hazırlıklarda da son noktaya gelindi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı zirvede, iş makineleri de kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ’da, günübirlikçiler de karın keyfini çıkardı.

Kayak öğretmeni Koray Karabulut, mevcut kar kalınlığı ile sezonu hafta sonu itibariyle açılmış görebileceklerini belirterek, “Karın da sezonun erken tarihinde yağıyor olması kış tatilinin erken başlamasına bir faydası olarak düşünüyorum. Böyle güzel bir kar devam ederse sezonun ortasına kadar güzel bir kış geçecektir” dedi.

Kaymayı bilmeyen vatandaşların eğitim alması gerektiğine dikkat çeken Karabulut, “Bir şeyi bilmeden yapmak risk ama bilerek üzerinde duruyor olabilmek daha keyifli. Aileler de çocuklarının böyle bir risk almamalarını istedikleri için kayak eğitimine talep ve yönlendirme yapıyorlar” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta boyunca zirvede en yüksek hava sıcaklığı eksi 10, en düşük hava sıcaklığının ise eksi 20 derece olması bekleniyor.

Mesut Alan - Abdullah Çibir