Bursa’da aralıklarla devam eden kar yağıyı dün geceden itibaren etkisini hissettirdi. Gece en düşük hava sıcaklığının eksi 3’e düştüğü şehir merkezinde gündüz en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri Cumartesi gününe kadar yağışların karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini, önümüzdeki hafta başından itibaren kar yağışının görünmediğini, takip eden hafta kar yağışının yeniden başlayacağını belirtti.

Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da ise dün geceden itibaren aralıksız devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Zirvede en düşük hava sıcaklığı -8 dereceyi görürken en yüksek sıcaklığın ise 3 derece ölçüldüğü belirtildi. Hafta sonu da dahil yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, yılbaşına kadar Uludağ’da yağışların etkili olacağını söylediler.

Kapanan dağ köyleri için seferberlik

Dün geceden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu ve civarındaki dağ köylerinin yolları da ulaşıma kapandı.

Ekiplerin gece boyu devam eden karla mücadelesi neticesinde Büyükorhan'da 15, Keles'te 9, Orhaneli'nde 10 köyün kapanan yolu tekrar trafiğe açıldı.