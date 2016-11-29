Uludağ’ın zirvesinde kar yağışı dün akşamdan bu yana etkili oluyor. Yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı esnafın da yüzünü güldürdü. Zirvenin beyaza büründüğünü yakından görmek isteyen vatandaşlar, teleferik ile Uludağ’a akın etti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olması ve kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Ağaçların üzerinde biriken karlar eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Bu sene suni kar makinesi ise havanın eksi 3 dereceye düşmesiyle çalıştırılacak. Uludağ'ın zirvesine gelen vatandaşlar kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Bol bol fotoğraf çekinen yabancı turistler, zirvenin keyfini çıkarttı.

Uludağ’da beklenen hava sıcaklığı ise şöyle:

Salı gündüz 1, gece eksi 2, Çarşamba gündüz eksi 5, gece eksi 7, Perşembe gündüz eksi 5 gece eksi 7, Cuma günü ise gündüz 0, gece eksi 2 derece.

Abdullah Çibir - Mesut Alan

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