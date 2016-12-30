Türkiye’nin dört bir yanında kar etkisini gösterirken, Uludağ'ın zirvesinde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yılbaşı öncesi misafirlerini ağırlamaya başlayan Uludağ'da tüm oteller şimdiden doldu taştı. Zirvenin yılbaşı kutlamalarıyla birlikte hafta sonu günübirlikçi tatilcilerle birlikte yoğunlaşması beklenirken, yetkililer vatandaşların toplu taşıma araçlarını ve teleferiği kullanmasını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ'da hava sıcaklığının gece eksi 20, gündüz ise eksi 13 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.