Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da hissedilen hava sıcaklığı eksi 15 dereceyi bulurken, kar kalınlığı ise 50 santimetreye ulaştı. Zirve beyaza bürünürken, don tehlikesine karşı karayolları ve belediye ekipleri ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Güneşli bir havanın hakim sürdüğü Uludağ’da kar kalınlığının hafta sonuna kadar artacağı belirtilirken, otel işletmeciler ve esnaf hazırlıklarını bir an önce bitirmek isteğin yoğun çaba sarf ediyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının bu hafta sonuna kadar daha da artması beklenirken, hava sıcaklığının ise Pazartesi gündüz eksi 3, gece eksi 8, Salı gündüz 2, gece -9, Çarşamba gündüz eksi 1, gece eksi 4, Perşembe gündüz eksi 2 gece eksi 5, Cuma günü ise gündüz 3, gece eksi 8 derece olması tahmin ediliyor

