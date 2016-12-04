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Uludağ'da kar üstünde mangal keyfi

Bursalılar, kar hasretini Uludağ'a çıkarak dindirdi.


04 Aralık 2016 16:21

Hafta içerisinde 65 santim kar kalınlığını gören Uludağ, hafta sonu günübirlikçi misafirlerini ağırladı. Dolubaba mevkiinden itibaren zeminde 30 santim karın bulunduğu Uludağ yolu yüzlerce kişinin oyun sahası oldu. Çocuklarını alıp Uludağ'a çıkan aileler, Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan, oteller bölgesi, Çobankaya ve Bakacak'ta Milli Parklar Müdürlüğü'nün düzenlediği park alanlarında mangal yaptılar. Uludağ milli parkına pazar günü 3 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Oteller bölgesinde kızak kiralayan vatandaşlar da karda kaymanın keyfini yaşadı.

Bursalılar kara uzun zamandır hasret olduklarını belirterek, "Çocuklarımız kar topu oynadılar, kardan adam yaptılar. Bursa'da güneşli bir havanın olması sebebiyle Uludağ'ın tadını çıkartmaya geldik" dediler.
Bursa'da hava sıcaklığı 8 derece civarında seyrederken, Uludağ'da öğle saatlerinde 2 derece olan sıcaklık akşam üzeri -2 dereceye düştü. Otel işletmecileri de tesislerini açarak bakım yapmaya başladılar. 15 Aralık'tan itibaren Uludağ'daki bütün oteller müşteri kabul etmeye başlayacak. 

Teleferikle çıkmak da Uludağ için ayrı bir keyif oluşturuyor. Panoramik kabinlerde karla kaplı çam ve gürgen ormanlarını seyreden misafirler, 40 dakikalık yolculuktan sonra geldikleri Kurbağa Kaya İstasyonu'nda restoranlarda sucuk-ekmek ve salep keyfi yapabiliyorlar. Uludağ'da ATV arazi aracı ile karda safari yapmanın 1 saatlik maliyeti ise 200 TL. 

İrfan Altıkardeş
BURSA 


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