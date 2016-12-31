Diğer
Kategoriler

Uludağ’da kar üstünde mangal keyfi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da vatandaşlar, yılbaşı öncesi hissedilen eksi 12 derecelik sıcaklıkta kar üstünde mangal keyfi yaptı.

Uludağda kar üstünde mangal keyfi

31 Aralık 2016 22:44

2017 yılına sayılı saatler kala kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ’da, tüm oteller yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. Kar kalınlığının 220 santimetreye ulaştığı zirvede, günübirlikçi tatilcilerde hissedilen eksi 12 derecelik sıcaklıkta kar üstünde mangal keyfi yaptı. Gün boyu pistlerde kayak yapan tatilcilerin yanı sıra akşam saatlerinde kar içinde mangal yapan vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu. Yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ettiklerini ifade eden vatandaşlar, araçlarında açtıkları müziklerle de gönüllerince eğlendi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç