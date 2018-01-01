Diğer
Kategoriler

Uludağ’da kar üzerinde mangal keyfi

Yeni yılın ilk gününde Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Uludağ’da tatilciler, karların üzerinde mangal keyfi yaptı.

Uludağda kar üzerinde mangal keyfi
Uludağ’da kar üzerinde mangal keyfi - Foto Galeri

01 Ocak 2018 15:27

2018’in ilk gününde yılbaşı tatilini fırsat bilen günübirlikçiler, Uludağ’a akın etti. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü zirvede, kar üzerinde mangal keyfi yapan vatandaşlar, ateşin başında ısınmayı da ihmal etmedi. Uludağ Milli Parkı’nda piknik yapan vatandaşlar, kar topu oynamanın da keyfini yaşadı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olarak ölçüldüğü Uludağ’da karın keyfini çıkaran vatandaşlar, renkli görüntüler de oluşturdu.

Vatandaşlar, kar üzerinde mangal keyfi yaşamak için yılbaşı tatilini de fırsat bilerek Uludağ’a geldiklerini ve gün boyu zirvede zaman geçireceklerini ifade ettiler.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

Etiketler: mangal, Uludağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç