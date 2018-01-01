Uludağ’da kar üzerinde mangal keyfi

2018’in ilk gününde yılbaşı tatilini fırsat bilen günübirlikçiler, Uludağ’a akın etti. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü zirvede, kar üzerinde mangal keyfi yapan vatandaşlar, ateşin başında ısınmayı da ihmal etmedi. Uludağ Milli Parkı’nda piknik yapan vatandaşlar, kar topu oynamanın da keyfini yaşadı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olarak ölçüldüğü Uludağ’da karın keyfini çıkaran vatandaşlar, renkli görüntüler de oluşturdu.

Vatandaşlar, kar üzerinde mangal keyfi yaşamak için yılbaşı tatilini de fırsat bilerek Uludağ’a geldiklerini ve gün boyu zirvede zaman geçireceklerini ifade ettiler.

Mesut Alan - Abdullah Çibir