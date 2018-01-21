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Uludağ'da kar yolları kapadı, tatilciler teleferiğe hücum etti

Sömestr tatili nedeniyle Uludağ'a akın eden tatilciler, dağ yolu kar nedeniyle kapanınca teleferiğe hücum eti. 20 dakikalık dağ yolculuğunu modern kabinlerde dağ manzarası izleyerek geçirmek isteyen yüzlerce kişi, teleferiğin önünde uzun kuyruklar oyuşturdu.

Uludağda kar yolları kapadı, tatilciler teleferiğe hücum etti

21 Ocak 2018 11:42

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, sömestr tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Son 3 gündür etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığının 1.5 metreyi geçmesiyle birlikte Uludağ yolu kapanırken, kayak tutkunları teleferiğe akın etti. İstasyona sığmayan kalabalık nedeniyle yol üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunda ulaşımın güçleşmesiyle tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin dışarıya taştığı görüldü. Öte yandan, rüzgar yüzünden teleferik seferlerinin iptal edileceği iddia edildi.  

Serkan Akkuş
 

Etiketler: kar, Uludağ

 

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